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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera revela a Nico ser sua mãe

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:48
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Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) diz a João (Carlos Félix) que não vai desistir de contar a verdade a Nico (Salvador Biernat), mas aceitou contar-lhe num sítio que Nico goste muito, para minimizar o choque. Vera diz que acabou por dizer a Tomás (João Jesus), que ficava do lado dele, para não perder o acesso a Nico. João percebe que as coisas com Cris, não correram como Vera esperava.

 Tomás assiste a uma corrida de karts com Nico. Vera junta-se a eles e diz que tem 3 segredos para contar a Nico. Vera revela que se chama Vera e não Filipa, mas Nico não fica muito impressionado. Depois diz que é filha de Afonso e que já conhecia Nico desde bebé, pois carregou-o na sua barriga. Nico pergunta-lhe se é a sua mãe biológica.

 Vera diz a João que já contou a verdade a Nico e correu melhor do que tinha imaginado. João diz-lhe que tem uma pessoa ali à espera para falar com ela e Alice revela-se. Alice fica feliz pela conversa com Nico ter corrido bem, mas acha que elas as duas também têm de ter uma conversa. Alice diz que não quer julgar Vera, mas gostava de perceber melhor o que aconteceu e que Vera percebesse que ela também foi enganada. Vera sabe disso e agradece a Alice por ter sido a mãe de Nico. Alice fica surpreendida e acha que Vera vai cooperar com ela, mas Vera prefere manter-se do lado de Tomás, para não perder o acesso ao filho.

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