Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante

  • Há 3h e 31min
Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante
Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) revela que Vítor (Diogo Infante) lhe pediu para tratar do divórcio com Luz (Alexandra Lencastre). Alice não vê nenhum inconveniente, desde que as coisas sejam bem feitas. Alice acha que devem ser os avós a falar com Nico sobre o divórcio, por isso têm de esperar que Luz volte.

Carlos (Rodrigo Trindade) entrega uns documentos a Vítor e pergunta por Luz. Vítor diz-lhe que viajou para o Japão, depois dele lhe ter pedido o divórcio. Carlos finge surpresa e revela que as coisas com Simone também não estão muito bem. Carlos acha que ela tem um namorado e Vítor revela que é ele. Mais uma vez, Carlos finge-se chocado. Carlos continua a fingir surpresa e pergunta se Vítor e Simone estão mesmo juntos. Vítor afirma que sim e que o melhor é Carlos desistir dela. Carlos finge-se triste e magoado. Pergunta se foi por isso que Luz foi viajar. Vítor diz que ela só sabe do divórcio e não de Simone, por isso conta com a sua discrição, até lhe contar a verdade.  Vítor visita Alice e diz-lhe que precisam de falar sobre o pedido de divórcio. Vítor sabe que nenhuma idade é fácil para ver os pais separarem-se, mas promete continuar presente na vida das filhas, simplesmente o casamento não fazia mais sentido.

Afonso ouve a conversa e acha que Vítor tem outra mulher. Alice pede desculpa pelo comportamento de Afonso, mas ele insiste que já assistiu a muitos casos de divórcios litigiosos, por causa de terceiras pessoas. Alice muda de assunto e fala em Vera. Afonso nubla.

Vítor não queria contribuir com mais um assunto delicado para Nico e só pretende contar-lhe do divórcio, quando Luz regressar. Carlos conta a Amália que Vítor não desconfia que ele esteja envolvido na chantagem, pois contou-lhe que tinha um caso com Simone e Carlos fingiu-se muito surpreendido. Carlos diz ainda que o plano de Amália (Ana Guiomar) para juntar os pais, falhou. Já que Vítor quer assumir o relacionamento com Simone (Susana Arrais). Amália diz ter um trunfo na manga. Amália mostra às irmãs, o vídeo onde se percebe que Vítor tem um caso com Simone e onde diz que vai pedir o divórcio a Luz e assumir a relação deles. Ana e Alice ficam em choque.

 Amália refere que o desgaste do casamento dos pais, era ter uma amante. Ana e Alice ainda estão em choque. Alice diz que Afonso confrontou Vítor com essa possibilidade e ele negou. Ana acha estranho, pois achava que Simone estava interessada em Carlos. Amália diz que têm de fazer alguma coisa para juntar os pais.

Relembre a armadilha de Amália ao pai:

