Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Alba mata o bebé de Leonor

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) fica preocupada por Júlia (Kelly Bailey) ir permanecer em Angola. Alba (São José Correia) mostra a Leonor a toalha de banho dela manchada de sangue, olhando preocupada para a irmã. Alba diz a Leonor que se calhar fez mal em incentivá-la a ter aquele bebé, mas Leonor decide que não pode desistir. Alba liga para a clínica, esboçando ar maquiavélico.

Leonor olha confusa para a sua toalha de banho, dizendo não saber como teve aquele sangramento. Alba pega rapidamente na toalha antes que a irmã chegue a ela. Alba disfarça o seu ar contrariado por Leonor dizer já ter decidido que por enquanto não vai contar a Gaspar (Nuno Lopes) da sua gravidez. Alba pede a Dália que vá à farmácia comprar comprimidos para Leonor. Mal esta sai, Alba esmaga um comprimido, misturando-o no sumo para Leonor.

Leonor sorri satisfeita por Alba dizer a ela e Eva (Margarida Corceiro) que está a pensar afinal ir mesmo a Angola apoiar Júlia. Leonor bebe o sumo sob o olhar atento de Alba. Leonor, a sentir-se muito indisposta, conversa com Nadir (Sharam Diniz), que lhe diz que Gaspar está muito esperançoso em ser ilibado e poder ficar com ela. Leonor admite a Nadir que algo mudou, mas não poder ainda revelar-lhe o que é. Leonor levanta-se do sofá, vendo-se uma grande mancha de sangue onde ela estava sentada.

Miguel (Diogo Infante), Alba, Eva e Mafalda (Inês Aguiar) esperam ansiosos por notícias de Leonor, com Alba a dizer que estava tudo aparentemente bem com Leonor quando viram a mancha de sangue no sofá. Nadir diz que Leonor perdeu o bebé. Todos ficam consternados.

Leonor chora desolada a lastimar-se a Alba, Eva e Mafalda ter visto o seu sonho de ter um filho com Gaspar ruir. Alba esboça uma discreta expressão vingativa. Becas (Rita Loureiro) assevera a Leonor que esteve sempre do seu lado e nunca a prejudicou em nada, não tendo sido ela quem revelou a sua gravidez. Leonor diz não querer discutir, estando muito triste com o fim daquele sonho de ter um filho com Gaspar.