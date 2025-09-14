A Fazenda

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece - TVI
Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) não consegue dormir, a pensar revoltada que todos estão contra ela na defesa a Duarte (Cláudio de Castro). Batem à porta, com Alba a ficar atónita ao ver Duarte. Alba abraça Duarte com força, olhando preocupada para o seu ar sujo e exausto.

Alba pede a Duarte que lhe conte o que afinal se passou com Eva (Margarida Corceiro). Duarte avisa que ela não vai gostar de saber a verdade. Duarte conta a Alba que Eva veio ter com ele de surpresa ao sítio onde tinha combinado encontrar-se com uns dealers, e estava completamente descontrolada a dizer-lhe que o ia denunciar por se meter em drogas, acabando por empurrá-lo para o rio. Duarte diz ter decidido fugir para não ir preso. Alba fica a olhar avaliadora para Duarte.

Duarte esboça ar muito chocado por Alba lhe dizer que Eva tem uma versão diferente dos factos, dizendo que o empurrou para o rio por ele estar prestes a abusar de Júlia (Kelly Bailey). Alba diz a Duarte que Celso foi preso, mas promete ajudá-lo a sair dali. Duarte abraça grato Alba, que disfarça a sua tensão por saber que Duarte está a mentir. Alba entrega a Duarte todo o dinheiro que tem, prometendo arranjar-lhe mais para ele continuar escondido. Duarte abraça Alba a dizer que mais uma vez estão sozinhos contra o mundo. Alba esboça ar tenso por saber que está a errar ao proteger o filho, mas não conseguir deixar de o fazer.

Recorde o motivo do desaparecimento de Duarte: 

