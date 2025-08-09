A Fazenda

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eva conta a verdade sobre Duarte a Alba

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eva conta a verdade sobre Duarte a Alba - TVI
Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) lê a mensagem que enviaram a Alba (São José Correia), que diz que Eva (Margarida Corceiro) pode estar envolvida no desaparecimento de Duarte (Cláudio de Castro) . Alba diz a Miro querer investigar essa possibilidade, precisando de ir a Angola para confrontar Eva directamente. Alba nega a Miro já ter falado com Eva.

Miguel (Diogo Infante) vem despedir-se dela, com Alba a não resistir a dizer-lhe ter ficado satisfeita por o casamento dele com Lukenia ter acabado por ele a ter traído. Alba disfarça a Miguel que veio a Angola somente para ver a família. Fica a pensar tensa em Eva.

Alba ajuda carinhosa Eva a compor o cabelo, dizendo esperar que ela lhe dê muitos sobrinhos-netos, ensombrando a dizer achar que alguma coisa muito má aconteceu a Duarte e pode não o voltar a ver. Eva disfarça o seu comprometimento. Alba entra tensa para ver Eva, admitindo que a visita dela não é de mera cortesia. Eva estaca gelada quando Alba lhe mostra a mensagem anónima que recebeu que a implica no desaparecimento de Duarte.

 Eva sucumbe à pressão perante Alba a confessar-lhe por fim saber o que aconteceu a Duarte.

 Alba olha em choque para Eva a dizer-lhe que impediu Duarte de violar novamente Júlia como tinha feito há sete anos, e acabou por empurrá-lo acidentalmente para o rio. Alba recusa-se a acreditar em Eva, começando a abaná-la com violência. Becas impede que a situação se descontrole, tirando Alba dali. Eva chora arrasada sob o olhar preocupado de Nadir (Sharam Diniz).

