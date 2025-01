Exclusivo Bombástico «A Fazenda»: Joel é o filho perdido de Becas

Em «A Fazenda», Zulmira (Helena Isabel) mostra a Becas (Rita Loureiro) uma fotografia de Joel (João Jesus) em criança, contando que o adotou ali em Angola, nunca se tendo descoberto quem era a família dele. Becas estaca gelada por Joel ser o filho que ela perdeu em criança. Becas está num jardim infantil com o seu filho de quatro anos. Distrai-se a falar com uma amiga e deixa de ver o filho, ficando aflita.

Gustavo (Nuno Pardal) olha atónito para Becas a contar-lhe que Joel é o seu desaparecido filho Afonso, dizendo ter a certeza disso por Zulmira lhe ter mostrado uma fotografia dele em criança, e lhe ter dito que nunca se descobriu nada sobre quem era a família dele.

Becas diz a Gustavo querer ir à polícia obter informações de Joel, vincando ter a certeza que ele é o seu filho que desapareceu. Disfarçam quando veem Zulmira.

Zulmira abraça aliviada Joel, que lhe pede desculpa por ter desaparecido, desculpando-se ter estado a fazer uma investigação muito importante. Becas apresenta-se a Joel, mal conseguindo conter a emoção de finalmente o reencontrar. Miguel (Diogo Infante) diz a Gustavo ter de convencer Becas a desistir da ideia de Joel ser filho dela, sendo completamente inaudito que ele tenha vindo parar a África há mais de vinte anos. Becas ouve e vinca que não vai desistir do filho.

Becas, olhando embevecida para Joel, pede-lhe para fazer um passeio turístico, mas sendo ele o guia. Joel assente. Eva (Margarida Corceiro) chega, dizendo ter vindo ali falar com Becas.

Becas fala sigilosa com Leonor (Dalila Carmo), assentindo à amiga tentar acalmar as filhas dela. Sorri esperançosa por Leonor lhe desejar boa sorte para aquele seu reencontro com o filho que perdeu. Becas diz a Gustavo que já marcou um safari com Joel.