Exclusivo bombástico de «A Fazenda»: Júlia descobre que a filha morreu

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) conta arrasada a Alba (São José Correia) que a sua filha morreu de malária com um ano, o que ainda lhe faz ter mais rancor dos seus pais por eles terem recusado ficar com ela quando Patrícia foi ter com eles. Alba abraça a sobrinha a dizer que ambas são vítimas de Miguel (Diogo Infante) e Leonor (Dalila Carmo).

Eva (Margarida Corceiro) diz a Júlia não fazer sentido que Jandira somente agora lhe tenha contado a verdade sobre a filha dela ter morrido, mas Júlia explica que ela o fez a pedido de Mafalda (Inês Aguiar), estando certamente Miguel por detrás daquilo. Eva cala-se sem argumentos.

Eva olha tensa para Joel (João Jesus) a questionar se Alba não poderá estar por detrás dessa história de só se saber agora que a filha de Júlia morreu para ter mais um argumento para destruir Leonor. Júlia sai com Alba e Duarte (Cláudio de Castro) dizendo ir ao cemitério ver a campa da filha, deixando ambos espantados. Júlia olha muito emocionada para a campa de Lili. Alba e Duarte observam-na penalizados.