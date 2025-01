Exclusivo bombástico de «A Fazenda»: Leonor está grávida

Em «A Fazenda»,Becas (Rita Loureiro) olha atónita para Leonor (Dalila Carmo) a revelar-lhe poder estar grávida. Leonor revela a Becas que voltou a ver Gaspar (Nuno Lopes) há mais ou menos três meses, sendo por isso que é possível poder estar grávida dele. Becas diz a Leonor que o melhor é ela fazer um teste. Alba (São José Correia) chega nesse momento e fica intrigada com aquela conversa.

Alba encoraja Leonor a prosseguir com aquela gravidez se tal se confirmar, dizendo que nada poderia ser mais bonito do que ela ter um filho com o homem que ama. Leonor esboça ar inseguro, enquanto Becas permanece céptica. Becas diz a Alba que ela não devia estar a encorajar Leonor a ter um bebé com aquela idade, mas Alba vinca que a irmã merece ter aquela felicidade.

Leonor vem ansiosa com o teste de gravidez já feito na mão. Alba abraça-a a dar-lhe força. Leonor confirma tensa que está mesmo grávida. Alba exulta de felicidade a dizer à irmã que aquela é a sua grande oportunidade de se livrar de Miguel (Diogo Infante) e ir viver com Gaspar. Becas sai perturbada por Alba a despachar a dizer não querer que a irmã seja uma frustrada e alcoólica como ela.

Alba insiste com Leonor para irem ao concerto nessa noite de Leti (Madalena Brandão). Nas costas da irmã, Alba expressa uma expressão carregada de ódio. Becas diz a Leonor que Miguel não pára de olhar para ela, Leonor fica incomodada. Miguel estaca em choque por receber mensagem, tal como outros vários convidados presentes, a revelar que Leonor está grávida.

Miguel continua em choque com a gravidez de Leonor. Amigo dá-lhe os parabéns, enquanto Leonor também é cumprimentada pelas amigas, esboçando ar confuso. Miguel pega em Leonor e leva-a para o escritório. Alba esboça um sorriso para Miro (Pedro Hossi).