Exclusivo bombástico de «Cacau»: Simone recebe uma coroa de flores da sua própria morte

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) está chocada ao ver Regina (Christine Fernandes) entrar com uma coroa de flores com o seu nome, dizendo que veio retribuir o que Simone lhe mandou antes. Regina afirma que Simone acabará por pagar pelos seus crimes e coloca a coroa na cabeça de Simone, que contém as lágrimas.

Regina percebe que Simone não está bem e diz que está cada vez mais certa de que a hora de Simone está chegando. Regina aconselha-a a desistir, alertando-a de que está cercada e não tem como escapar da prisão. A enfermeira sai triunfal, deixando Simone arrasada.

Lalá (Inês Castel-Branco) olha chocada para a coroa de flores com o nome de Simone. Simone, abalada, diz a Lalá que Regina percebeu que ela está prestes a morrer. Lalá tenta acalmá-la, não querendo que lhe aconteça nada antes do casamento. Simone olha-a irritada. Lalá diz a Simone que ainda há tempo de se tratar e salvar a sua vida, e Simone fica pensativa.