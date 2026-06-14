Exclusivo bombástico «Terra Forte»: José admite que denunciou António

Em «Terra Forte», José (Paulo Calatré) está a desabafar com o barman sobre o grande erro que cometeu de confiar em Glória de que ela não iria contar nada a ninguém do caso de António (João Catarré), tendo muito receio que o irmão nunca mais lhe fale se descobrir a verdade. José fica a olhar muito desapontado para uma fotografia de Glória (Maria João Pinho).
António diz a Débora (Elisa Volpatto) que Flor (Benedita Pereira) e Rosa Maria já sabem que eles estão juntos, admitindo que Flor reagiu mal a ele ter arranjado já alguém tão depressa, e ficou desconfiada por ter sido com ela, a sua suposta patroa. José entra alcoolizado a dizer a António que errou com ele, António olha-o intrigado. José diz a António que a culpa de se ter descoberto que ele tinha uma relação com Débora é toda sua por ter falado demais. António olha-o incrédulo.
José explica a António que Glória o viu com Débora, e acabou por ter de lhe revelar a relação que ela tinha com ele. António depreende de pronto que foi assim que Álvaro o tramou para o afastar de Flor, mas diz ao irmão que de qualquer forma foi melhor assim por não ter de se esconder de Flor. José volta a pedir desculpa a António, que nega ir ficar zangado com ele. António diz a José que está aliviado por já todos saberem que namora com Débora para não ter de se esconder de ninguém. José admite ao irmão estar com receio de encarar Carla, mas António diz-lhe que ele tem de lhe explicar somente que só se envolveu com Glória quando decidiram separar-se. José permanece apreensivo.
Recorde-se que José contou tudo porque Glória fez uma cena de ciúmes: