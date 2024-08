Exclusivo «Cacau»: Ameaça de Valdemar deixa Lalá aterrorizada. Descubra aqui

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) fala com Valdemar (Vitor Hugo) de Lalá (Inês Castel-Branco) estar no hospital a guardar Martim, não havendo maneira de a tirar de lá para Jaime (Sérgio Praia) poder ir ver o filho. Vitória (Teresa Tavares) olha incrédula e magoada para Jaime a dizer-lhe achar que é melhor acabarem tudo, defendendo-se querer focar-se na sua vingança contra Lalá. Jaime admite a Salomão que nunca amou Vitória, sendo melhor as coisas entre eles ficarem por ali.

Valdemar diz a Salomão que talvez saiba como fazer Lalá sair de ao pé de Martim no hospital, recordando a morte de Joana. Vemos o amuleto dela ainda caído debaixo do móvel. Valdemar ameaça Lalá contar da morte de Joana à polícia se ela não sair imediatamente de junto de Martim no hospital. Liga de seguida para Salomão a dizer que ele já pode levar Jaime ao hospital. Lalá fica tensa por Valdemar avisá-la que pode mesmo enterrá-la na polícia com a morte de Joana se ela não sair já do hospital.