Exclusivo «Cacau»: Anita prepara-se para fugir com Marquinho, mas é «apunhalada»

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) diz a Guto (Vitor Britto) e Anita (Catarina Nifo) que a única maneira de não entregarem Marquinho a Marco (Diogo Amaral) passa por tirá-lo do país. Anita refere que precisariam de Cacau para isso. Guto e Tiago ficam a olhar ambos para Anita com uma ideia em mente.

Anita acaba por alinhar no plano de Guto e Tiago para tirarem Marquinho do país, com Tiago a asseverar-lhe que ela não irá parar à prisão. Tomané (Salvador Nery) diz-lhes que Sal (Carolina Amaral) está na cozinha a pôr as coisas em ordem, todos o olham intrigados. Tiago e Guto dizem a Sal que já decidiram que precisam de tirar Marquinho de Portugal para ele não ser entregue a Marco, precisando da ajuda dela para arranjarem uns acessórios. Anita esboça ar um pouco contrariado.

Cabeleireiro amigo de Sal chega com várias perucas loiras parecidas ao cabelo de Cacau. Guto olha-o com interesse, que é correspondido pelo cabeleireiro. Anita experimenta uma peruca, Sal e Tiago não gostam de a ver. Sal, Tiago e Guto olham aprovadores para a peruca que Anita pôs, assentindo que ela agora está muito parecida com Cacau.

Salomão (Paulo Pires) chega com Tomané e todos ficam espantados a olhar Anita, pensando ser Cacau. Marlene (Leonor Seixas) também se assusta. Marlene conta a Marco que a família de Marquinho pretende tirá-lo do país para não o entregar a ele.