Exclusivo «Cacau»: Após perder o filho, Regina recebe um caixão como prenda de...

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) e Regina (Christine Fernandes) olham horrorizados para o caixão de bebé que acabaram de receber. Regina ganha coragem e abre o caixão, deparando-se com um babygrow com uma cruz azul, tendo também um cartão escrito por Simone (Alexandra Lencastre) a troçar com ela pela perda do bebé.

Regina vinca que Simone vai pagar por aquilo, desabando a chorar arrasada. Jaime (Sérgio Praia), que chegou, tenta consolá-la. Regina diz a Jaime e Valdemar que Simone merecia sofrer a dor de perder um filho como vingança do que lhe fez. Ambos a avisam para não embarcar nos jogos de Simone e pensar em matar Sal (Carolina Amaral), dizendo que é exactamente isso que ela quer para não partilhar a herança de Justino com mais herdeiros.

Cacau (Matilde Reymão) chega com Tiago (José Condessa), ficando a olhar intrigada para o ar devastado da mãe. Regina admite a Cacau que perdeu o seu bebé por causa de ter ficado tão preocupada com o desaparecimento dela, mas estar livre agora para a proteger de todos os perigos, contando que Simone está de volta. Cacau e Tiago olham-na confusos.

Cacau e Tiago estão chocados por Simone ter mandado um caixão a troçar com Regina ter perdido o seu bebé, com todos a concordar que ela deve estar de regresso, agora que o testamento de Justino (António Capelo) poderá ser distribuído.