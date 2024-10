Exclusivo «Cacau»: Às portas da morte, Simone não vacila e quer acabar com Rui

Em «Cacau», Vitória (Teresa Tavares) depara-se com Simone (Alexandra Lencastre) muito chorosa, com esta a dizer-lhe que aconteceu uma desgraça por Susana (Isabel Figueira) já saber que ela é mãe dela. Simone diz a Vitória estarem agora não com um, mas com dois problemas, por Rui (Nuno Pardal) se ter casado com Susana, dizendo precisarem de usar Lalá (Inês Castel-Branco) para os matar, achando que tem de lhe contar que está com um cancro terminal.

Vitória acaba por concordar com Simone ser boa ideia usarem Lalá para matar Rui e Susana, isto partindo do princípio que mais ninguém sabe que Susana é filha dela.

Esboça ar irritado por Simone admitir que Majoris também sabe disso, mas Simone sossega-a a afiançar-lhe que Majoris é-lhe totalmente fiel.