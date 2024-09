Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) deita-se no sofá a tentar acalmar-se. Valdemar (Vitor Hugo) olha preocupado para uma mancha de sangue a aflorar na zona do baixo-ventre da irmã. Valdemar acorda Regina a dizer-lhe terem de ir para o hospital por ela estar a perder sangue. Regina chora aflita com receio de perder o seu bebé.

Todos estão muito preocupados que Regina possa perder o bebé, com Lola (Ana Bustorff) a dizer que Justino (António Capelo) ia ficar arrasado se ainda estivesse vivo.