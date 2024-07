Exclusivo «Cacau»: Bronca no casamento de Cacau e Marco - Quase há uma morte e Simone é desmascarada

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) fica surpresa por Vitória (Teresa Tavares) lhe contar que veio ao casamento na qualidade de acompanhante de Jaime (Sérgio Praia). Sal não se coíbe de dizer que ela fez muito bem em deixar Marco (Diogo Amaral), dizendo não perceber o que Cacau (Matilde Reymão) vê nele. Júlia (Fernanda Serrano) fica muito espantada por Sal dizer que era com Tiago (José Condessa) que Cacau devia casar por eles gostarem um do outro, mesmo que ela também goste de Tiago.

Vitória diz dura a Marco estar a torcer que Cacau ainda vá a tempo de perceber que ele é um interesseiro antes de casar com ele. Marco olha-a fulo.



Salomão (Paulo Pires) controla discretamente Cony (Pollyanna Rocha). Guto (Vitor Britto) e Anita (Catarina Nifo) veem-na a seguir para o interior e vão atrás dela. Marco diz a Salomão que Cony lhe prometeu que só quer ajustar contas com Simone, não querendo fazer mal a mais ninguém, mas de qualquer forma precaveu-se, mostrando-lhe a sua arma. Olham-se apreensivos.



Guto e Anita dizem a Tiradentes (Paulo Guidelly) precisarem da ajuda dele para imobilizarem uma pessoa, olhando para Cony. Soraia (Paula Neves) diz a Lola (Ana Bustorff) cada vez mais achar que Baobá tem razão e aquele casamento não vai acontecer. Guto, Anita e Tiradentes seguem Cony para a cozinha. Guto, com Anita e Tiradentes, aborda Cony, perguntando-lhe se não se lembra dele.



Júlia recebe David (Luís Garcia), muito satisfeita por ele ter acabado por aceitar o seu convite para vir ao casamento. Vitória e Jaime comentam divertidos que Salomão vai trepar paredes quando vir Júlia com aquele rapaz.



Cony continua a olhar confusa para Guto sem se recordar dele. Anita e Tiradentes juntam-se a Guto a dizerem ameaçadores a Cony que ela tem muito que confessar. Marco, Quim (Paulo Calatré) e Tomané (Salvador Nery) impedem que a situação descambe, tirando Cony dali. Quim explica a Anita já terem um plano para apanharem Cony.

Cacau vê-se ao espelho vestida de noiva com ar muito infeliz. Acaba por contar sob insistência de Regina (Christine Fernandes) que só está a casar com Marco por Cony ter ameaçado matar Tiago e Marco se ela não o fizesse. Regina esboça ar chocado. Lucas oferece a Cacau o papel que escreveu para ela, amenizando um pouco a sua dor.



Cony continua a dizer a Marco que somente está ali para se vingar de Simone (Alexandra Lencastre), tendo algo preparado contra ela.

Salomão fica em fúria ao ver Júlia com David. Júlia apresenta-o a Salomão como seu médico, com Salomão quase a perder a cabeça com ele. Vitória pede a Marco para tirar Salomão dali Júlia ri-se divertida e vingada da situação.



Quim explica a Anita, Guto e Tiradentes que Cony veio ao casamento ajustar contas com Simone, e se lhe fizessem alguma coisa agora a situação poderia descambar, tendo de esperarem para ver o que vai acontecer. Ouve-se um helicóptero a chegar, com Quim a dizer que deve ser Simone. Cony esboça ar satisfeito ao ouvir o helicóptero a chegar, trocando um olhar com Marco. Cony segue discretamente para o interior.



Justino finge ficar com ar muito indignado ao ver Simone chegar com Lalá (Inês Castel-Branco). Simone diz triunfal a Justino ter todo o direito de ali estar por ainda estarem casados. Salomão e Jaime sorriem satisfeitos por Simone não ter percebido que aguardavam a chegada dela. Justino chama Cacau a dizer que Simone já chegou. Regina encoraja Cacau a sair, dizendo-lhe que tudo vai correr bem e Cony irá ser presa.



Todos se sentam para o casamento. Justino entrega Cacau a Marco no altar. Simone rouba o protagonismo para si a dizer que veio ali provar que continua a pertencer àquela família. Cony surge subitamente a dizer a Simone ter vindo ali denunciar quem ela é na realidade. Todos ficam atónitos.

Simone tenta interromper o discurso de Cony, mas esta prossegue a dizer que Simone não é quem diz ser, começando por afirmar que Simone já andava a tentar vender a Bela Vista ainda antes do acidente de Justino, e denunciando que o casamento dela com Justino não é válido. Choque geral.

Cony conta que a família de Simone expulsou a sua mãe e os seus irmãos com ela ainda bebé da Bela Vista, sem ter a mínima complacência de que eles não pudessem sobreviver. Baobá confirma essa história, para grande fúria de Simone. Cony prossegue de seguida a dizer que investigou o passado de Simone a fundo e descobriu que ela não é quem diz ser, salientando que sempre tinha achado muito estranho que ela e os pais tenham surgido de repente na fazenda sem que ninguém os conhecesse. Simone atira-se a Cony a tentar impedi-la de falar, muito tensa. Delegada separa Simone de Cony, que continua a tentar impedi-lha de falar.

Cony, a sentir-se cheia de calor, prossegue o seu discurso a dizer que todo o passado de Simone é uma mentira, não sendo aquele o seu nome nem a família dela quem ela diz ser, e foi de forma calculada que conheceu Justino. Simone olha-a cada vez mais aflita, mas Cony interrompe-se por se sentir mal, caindo desamparada. Regina e David vão socorrê-la, trocando um olhar preocupado a perceberem o que lhe aconteceu.

Cacau sai dali com Guto, impressionada. Marco pede ao padre para que ainda não se vá embora, achando que ainda consegue casar-se com Cacau.

Justino vai com Salomão atrás de Simone, muito intrigado com o que Cony contou. Simone assegura a Lalá que tudo o que Cony disse dela era mentira. Lalá diz a Simone terem de sair dali. Simone concorda, mas diz que o barão não lhe está a atender o telefone. Simone olha tensa para Justino a questioná-la que história é aquela dela ter outra identidade.

Cacau e Guto concordam agora perceber por que Cony tentou fazer mal a tanta gente, visto que deve ter sofrido muito com a expulsão da mãe da fazenda. Cacau diz a Guto considerar-se já livre de Cony depois daquilo. Marco diz a Cacau que podem prosseguir o casamento. Cacau pergunta-lhe chocada se ele está mesmo a falar a sério.

Anita diz a Tiradentes continuar com raiva de Cony por ela ter feito muito mal aos seus entes queridos. Tiradentes diz achar que não vão voltar a ter problemas com ela. Baobá (Maria das Graças) corrobora a dizer que o espírito de Cony já partiu do seu corpo.