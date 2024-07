Exclusivo «Cacau»: Cacau acusa Sal e Simone da morte de Justino

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) abraça Tiago (José Condessa) a agradecer-lhe ter vindo ali dar os pêsames da morte de Justino (António Capelo). Separam-se atrapalhados quando veem Cacau (Matilde Reymão) entrar.

Tiago comenta que foi estranha aquela morte súbita de Justino quando ele aparentava estar tão bem. Cacau diz que o corpo do pai está a ser autopsiado para serem aferidas as causas da morte, lembrando-se subitamente desconfiada que Sal pode ter avisado Simone que eles já estavam em Portugal. Sal olha-a tensa.

Sal defende Simone (Alexandra Lencastre) dizendo que ela seria incapaz de chegar ao ponto de matar Justino. Cacau irrita-se com Sal a recordá-la de tudo que Simone e ela própria fizeram, tendo tentado matar Justino e ela própria. Sal riposta acusando Cacau de estar a revelar agora o seu interesse no dinheiro de Justino, saindo porta fora.

Cacau fica a chorar abalada, mas tanto Tiago como Martim (Lucas Dutra) acham credível desconfiarem que Simone e Sal podem estar envolvidas na morte de Justino. Cacau diz a Tiago que as suas suspeitas sobre Justino poder ter sido assassinado advêm também do facto de Regina (Christine Fernandes) estar grávida, achando que Sal pode não ter ficado nada contente com aquela ideia de ter de partilhar a herança do pai com mais um filho. Tiago aconselha-a a não fazer mais conjecturas até vir a autópsia, dizendo que poderá sempre contar com ele como amigo.

Cacau desaba a chorar nos braços de Susana (Isabel Figueira) a dizer que sente que perdeu duas pessoas que amava.

Martim diz a Tiago que Sal pode mesmo ser suspeita de envolvimento na morte de Justino pela maneira como ela defendeu Simone a Cacau. Estacam constrangidos por Sal ter ouvido tudo, olhando-os muito desiludida. Tiago diz a Sal acreditar na inocência dela, Sal olha-o hesitante. Tiago vinca a Sal acreditar mesmo que ela mudou, Martim não se pronuncia.

Tiago puxa Sal para o quarto para falarem. Sal justifica-se a Tiago que se exprimiu mal sobre Simone, achando somente que ela não está implicada na morte de Justino. Sal vinca chorosa que passou a amar muito o pai nos últimos tempos, e seria incapaz de lhe fazer mal. Tiago permanece a olhar avaliador para Sal, que percebe e diz ser melhor ir-se embora por ele também demonstrar não acreditar plenamente nela. Tiago fica constrangido.