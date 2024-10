Exclusivo «Cacau»: Cacau confronta Marco para fugir para Itacaré com Marquinho

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz a Cacau (Matilde Reymão) achar que ela devia voltar para a fazenda para ficar em segurança até conseguirem apanhar quem lhe quis fazer mal, já tendo preparado um documento para ela ir apresentar a Marco (Diogo Amaral) na construtora para lhe dar autorização para ela sair do país com Marquinho. Cacau esboça ar apavorado com a perspectiva de ter de sair de casa.

Sal e Quim (Paulo Calatré) insistem com Cacau (Matilde Reymão) que ela tem de lutar contra os seus medos e voltar para Itacaré, salientando que há muitas encomendas do chocolate dela em espera. Cacau sorri a admitir estar cheia de vontade de voltar para o Brasil, acabando por assentir ir falar com Marco.

Marco despede-se à porta de Manuel, entrando nesse momento Cacau, acompanhada de Tiago, Soares e Santos. Manuel reconhece Cacau, mas Marco corta antes que ele possa dizer-lhe o que seja. Cacau diz a medo a Marco ter vindo falar com ele por causa de Marquinho. Marco protesta de imediato por Tiago (José Condessa) estar ali, dizendo que tal assunto não lhe diz respeito. Marco acaba por aceder ao pedido de Cacau que deixe Tiago estar presente, mesmo não sendo ele pai de Marquinho.

Marco olha surpreso para Cacau a dizer-lhe ter vindo ali pedir-lhe autorização para poder viajar para o Brasil com Marquinho, justificando-se não estar em segurança em Portugal. Marco finge ficar impressionado enquanto ouve Cacau a dizer sentir que está em perigo enquanto estiver em Portugal por achar que alguém a raptou depois do acidente de helicóptero. Marco esboça ar sério quando Cacau lhe diz que ele terá de aceitar que ela e Tiago nunca se vão separar. Marco assina o papel para Cacau poder viajar com Marquinho, mas diz-lhe duvidar que ela queira ir com Tiago depois de Regina lhe contar algo. Cacau e Tiago ficam intrigados.