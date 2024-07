Exclusivo «Cacau»: Cacau conta a Tiago que Marquinho é filho de ambos. Eis o momento tão esperado

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) questiona Regina (Christine Fernandes) como pode ter tanta certeza de seu filho não ser de Marco (Diogo Amaral), ficando em choque por ela confessar que foi o próprio Marco que lhe admitiu que eles nunca se envolveram.

Regina justifica-se a Cacau ter achado que Marco seria muito melhor pai de Marquinho do que Tiago (José Condessa), além dela ter escolhido o nome dele para o bebé, e isso fez com que fizesse um acordo com ele de ocultarem que eles nunca tinham estado juntos. Cacau está em absoluto choque, dizendo a Regina que ela não tinha o direito de fazer isso a ela e Tiago, com Regina a defender-se que escondeu a verdade por tanto tempo por saber que ela ia ficar furiosa com ela. Cacau sai porta fora a dizer a Regina que nunca a vai perdoar. Regina desaba a chorar arrasada.

Quim (Paulo Calatré) segue determinado para a porta com Anita (Catarina Nifo), recusando à filha que Guto (Vitor Britto) vá com eles, acusando-o de também ter traído Cacau com a história de Marquinho.

Regina somente consegue chorar desconsolada. Regina sente subitamente uma forte dor no ventre, Valdemar (Vitor Hugo) e Guto olham-na aflitos. Sal está atónita por Cacau já lhe ter contado da mentira que Regina arquitectou de Marquinho ser filho de Marco. Sal insiste com uma desolada Cacau que ela tem de ir já contar aquilo a Tiago.

Sal (Carolina Amaral) traz Cacau a casa de Tiago, saindo logo de imediato. Tiago estaca em choque a olhar para Cacau a revelar-lhe chorosa que Marquinho é filho dele. Cacau diz a Tiago que somente agora descobriu que a enganaram sobre o filho deles ser de Marco, revelando que tanto ele como Regina estiveram envolvidos naquela história de lhe mentirem, aproveitando o facto de ela ter estado amnésica. Tiago está em choque.

Regina é levada para o hospital sob o olhar muito preocupado de todos. Valdemar pede a Guto para tentar falar com Cacau para que Regina acalme. Guto conta a uma confusa Lola que Regina revelou a Cacau que o filho dela é de Tiago e não de Marco.

Tiago chora devastado enquanto Cacau lhe explica que Regina fez tudo aquilo por achar que ele não era o homem certo para ela mas sim Marco, com Tiago a dizer que Regina lhe roubou todo aquele tempo afastado do filho, impedindo-o de o ver crescer. Cacau diz desolada a Tiago estar ali para ele se ele ainda a quiser. Tiago abraça-a e beija-a a confirmar que é isso que quer

. Cacau e Tiago entram determinados a dizer a Lola (Ana Burstoff) que vieram buscar Marquinho para o tirar já daquela casa. Cacau estaca em choque por Lola e Guto contarem que Regina foi levada de urgência para o hospital. Tiago diz a Cacau para não se deixar levar por Regina ter ido parar ao hospital por ela lhes ter feito muito mal, mas Cacau não consegue evitar ficar preocupada com ela.

Guto pede desculpa a ambos por ter sido cúmplice naquela história, defendendo-se que nunca teve certeza absoluta que Marquinho não fosse filho de Marco.

Tiago pega emocionado em Marquinho. Todos assistem à cena embevecidos. Tiago e Cacau chegam com Marquinho, ficando espantados por se depararem com Júlia (Fernanda Serrano) e Salomão (Paulo Pires) à espera deles. Salomão vai de imediato embevecido pegar em Marquinho, dizendo que ele é muito parecido consigo. Todos sorriem.