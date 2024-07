Exclusivo «Cacau»: Cacau é drogada e fica a dormir durante três dias até ao casamento

Em «Cacau», é o dia do casamento de Cacau (Matilde Reymão) e Marco (Diogo Amaral). Vemos o alpendre decorado para o casamento, estando também montado um altar para a cerimónia.

Justino (António Capelo) e Regina (Christine Fernandes) passam a comentar que Cacau deve estar furiosa com eles por somente ter acordado no próprio dia do casamento. Cacau chega irritada com Quim (Paulo Calatré) a dizer que não tinham o direito de metê-la a dormir até ao dia do casamento, todos a olham constrangidos. Regina diz a Cacau para se ir arranjar a tentar fugir ao assunto. Cacau vinca a Regina e Justino que somente está a casar para conseguirem apanhar Cony (Pollyanna Rocha) como tinham combinado.

Maquilhadora termina de arranjar Cacau, que continua com ar desgostoso com aquele casamento. Marco entra disparado sem ligar a dar azar ver a noiva antes do casamento. Conta a Cacau que Cony já está na festa.

Regina apressa Marco a sair por Cacau precisar ser arranjada se querem tornar aquele casamento credível.

Sal (Carolina Amaral) e Anita (Catarina Nifo) olham confusas para Cacau a dizer irritada que passou três dias a dormir e só acordou hoje. Anita puxa Guto (Vitor Britto) para ele lhe explicar melhor aquela história.

Soraia (Paula Neves) e Lola (Ana Bustorff) entram com o vestido de Cacau, que continua desconsolada com aquele casamento. Regina pede que a deixem falar a sós com Cacau, preocupada.

Guto já contou a Anita que Cacau foi posta a dormir e levada da fazenda para não correr perigo com Cony. Guto confirma que a Delegada deve estar a chegar. Anita diz-lhe para irem procurar Cony para poder gravar um vídeo dela a confessar que o explorou para a mandarem finalmente para a cadeia.



Regina diz a uma triste Cacau já faltar pouco para apanharem Cony, e depois disso ela poderá decidir sem problemas o melhor para o seu futuro. Justino também diz a Cacau que

ela está prestes a casar se com o homem que escolheu, Cacau disfarça a sua contrariedade.