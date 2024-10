Exclusivo «Cacau»| Cacau regressa para os braços de Tiago e da família: «É um milagre»

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) desce as escadas disparada a dizer que o homem que vem com notícias de Cacau (Matilde Reymão) já chegou. Tiago (José Condessa) faz menção de ir já lá fora, mas Sal puxa-o a dizer-lhe para ter calma, dando-lhe a mão. Martim (Lucas Dutra) olha desconfiado para aquele gesto.

Todos continuam ansiosos por saber o que o homem tem para lhes dizer sobre Cacau. Soraia (Paula Neves) e Rosa (Mafalda Tavares) entram a dizer vir aí uma grande surpresa, com Cacau a entrar pouco depois amparada por Marlene (Leonor Seixas). Todos choram emocionados.

Cacau abraça Tiago (José Condessa), frágil. Todos reparam agora que Cacau está muito ferida nas costas, não fazendo aquilo sentido por as feridas serem muito recentes. Cacau continua sem conseguir contar o que lhe aconteceu, recusando-se amedrontada a sair de casa para ir ao hospital, revelando que esteve presa. Todos a olham intrigados.

Anita (Catarina Nifo) faz menção de fazer um post a anunciar que Cacau apareceu, mas Martim impede-a. Tiradentes (Paulo Guidelly) abraça Anita com ciúmes. Tiago e Martim concordam intrigados haver ali muita coisa para descobrir no sucedido com Cacau.

Cacau permanece muito confusa com tudo o que lhe aconteceu. Jaime apresta-se para ir lá fora falar com o homem que a encontrou. Cacau somente diz que esse homem a salvou, desabando a chorar. Todos a olham preocupados.

Todos questionam Cacau se se lembra de ter entrado no helicóptero, com Cacau a dizer que só se recorda de estar prestes a fazê-lo, mas não se conseguir lembrar de mais nada, ficando perturbada sem querer falar quando lhe perguntam que história é aquela de ter estado presa.

Cacau pede que chamem ali David (Luis Garcia), recusando liminarmente ir ao hospital. Cacau fica apreensiva por Lola lhe dizer que Marquinho está lá fora a passear com um segurança, mas Lola sossega-a a dizer-lhe que têm a casa muito vigiada. Anita fica emocionada por Cacau assentir que ela seja madrinha de Marquinho por saber que ela tem bom fundo.

Soraia tenta saber mais detalhes do que aconteceu a Cacau, mas Lola repreende-a a dizer não ser altura para perguntas à jovem. Soraia e Lola desinfectam as feridas de Cacau, que geme de dor.

Ambas lhe contam que o piloto do helicóptero teve o acidente por ter ingerido muitos narcóticos, com Soraia a dizer achar que aquilo pode ter sido provocado. Marlene disfarça a sua tensão. Cacau desce as escadas com Lola, Soraia e Rosa. Abraça emocionada Marquinho, admitindo que teve receio que Marco (Diogo Amaral) tivesse vindo buscá-lo com o seu desaparecimento. Tiago assume que ele tentou mesmo fazê-lo. Marlene segue atenta a conversa.