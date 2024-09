Exclusivo «Cacau»: Cacau sofre um acidente de helicóptero

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) aprova o plano de Marlene (Leonor Seixas) de fazer o helicóptero cair com Tiago (José Condessa) e Salomão (Paulo Pires) depois dela e Cacau (Mailde Reymão) saírem no Porto.

Rui (Nuno Pardal) propõe a um espantado Marco ser seu padrinho de casamento, dizendo que ambos ficariam com um alibi sólido de não terem tido nada a ver com aquele crime. Marco ouve pensativo Rui a dizer-lhe que precisa mesmo de arranjar uma testemunha para o casamento dele com Susana, e aquele também seria o alibi perfeito para não serem suspeitos da morte de Tiago e Salomão. Marco concorda e abraçam-se de sorriso pérfido.

Rui diz a Marco que a ida de Cacau ao Porto pode servir para separá-la de Tiago, começando a explicar a um expectante Marco o seu plano.

Todos aguardam expectantes por notícias da ida de Cacau ao Porto, comentando que Marlene não ia regressar com ela por que teve uma pista sobre Majoris poder estar por lá. Sal (Carolina Amaral) diz que Salomão não está em risco de vida. Todos ficam em choque por verem uma notícia sobre ter ocorrido um acidente com um helicóptero que vinha do Porto para Lisboa.

Todos continuam a ver muito nervosos a notícia sobre a queda do helicóptero, ouvindo o repórter a dizer que seguiam duas pessoas a bordo, o piloto e um passageiro. Sal liga para Cacau, que tem o telefone desligado. Anita (Catarina Nifo) sai aflita para a sala.

Rui conta a Marco que Marlene conseguiu através dos seus atributos convencer o piloto do helicóptero a mentir que Cacau tinha viajado com ele, dando-lhe depois o sonífero para o fazer despenhar-se a meio da viagem, fazendo tudo crer que Cacau estava com ele. Marco diz agora ter de tratar que Cacau se desiluda com Tiago antes de a libertar.

Todos olham gelados para Sal a confirmar que o helicóptero que caiu era o mesmo onde viajava Cacau. Anita sai disparada dali a chorar. Sal e Tomané (Salvador Nery) olham-se tensos sem saberem como vão ter coragem de dar aquela terrível notícia a Tiago.