Exclusivo «Cacau» | Cacau volta para os braços de Tiago e assume: «És o homem da minha vida»

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) vai para sair, deparando-se com Cacau (Matilde Reymão) à porta a ganhar coragem para tocar à campainha. Cacau diz a Tiago precisarem de falar, dizendo que de certeza ele já sabe que não se casou com Marco. Tiago olha-a sério.

Tiago recebe frio Cacau, que lhe diz que ele é o homem da sua vida, mas teve de deixá-lo por estar sob ameaça de Cony (Pollyanna Rocha), que lhe disse que o matava se ela não se casasse com Marco (Diogo Amaral). Tiago fica emocionado, mas finge não saber de nada.

Tiago recrimina Cacau a dizer-lhe que podiam ter feito aquele plano contra Cony juntos, mas Cacau justifica-se que não queria arriscar que ela o matasse, dizendo que não conseguiria viver sem ele, que ama incondicionalmente. Tiago não resiste mais a Cacau e beija-a apaixonadamente, Cacau corresponde.

Tiago e Cacau continuam a beijar-se quando Martim (Lucas Dutra) chega com um assistente para trabalhar. Tiago pede desculpa a Martim, que sorri contente por ver o amigo com Cacau.

Tiago diz a Cacau precisar de pensar se podem ficar juntos. Cacau, chocada, pergunta a Tiago qual é a razão da sua hesitação. Tiago, argumentando a Cacau que ela o feriu muito com as coisas que lhe disse para se separarem, assume ter conhecido outra pessoa por quem está interessado, sendo por isso que precisa de pensar bem com quem quer ficar. Cacau, muito triste, diz a Tiago compreender que ele tenha seguido com a sua vida, saindo arrasada a dizer-lhe somente querer que ele seja feliz. Tiago fica abalado