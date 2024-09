Exclusivo «Cacau»: Casa de Marco é invadida em busca de Cacau

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano), Salomão (Paulo Pires), Vitória (Teresa Tavares) e Lalá (Inês Castel-Branco) entram cautelosamente em casa de Marco (Diogo Amaral) acompanhados de Santos, que segue para o interior de arma na mão. Todos agarram em objectos para se defenderem, melindrados.

Santos diz haver um quarto em que não conseguiu entrar por ter a porta trancada. Lalá diz-lhe para usar a arma para o abrir, Santos assente. Júlia estaca tensa a dizer não saber se tem coragem para ver Cacau (Matilde Reymão) morta. Vitória fica com ela, dizendo terem que ter fé que ela está bem. Júlia e Vitória permanecem ansiosas a ouvir Santos a dar tiros na porta do quarto para conseguir entrar. Vemos através da câmara de segurança o quarto insonorizado agora cheio de caixas.

Santos, Lalá e Salomão olham em redor confusos. Salomão vem do interior a protestar com Lalá, dizendo a Vitória e Júlia que somente encontraram caixas no quarto que estava fechado. Vitória diz desconfiada ser muito estranho que Marco estivesse a fazer obras na casa, que é praticamente nova. Júlia também está intrigada. Lalá permanece convicta que Cacau esteve presa naquele quarto.

Salomão comenta ter ficado aliviado por não ter encontrado Cacau morta no quarto. Lalá continua a protestar a dizer que Cacau esteve mesmo ali, começando a revirar o sofá a dizer que a pimentinha do patuá dela está ali. Vitória diz a Júlia e Salomão achar muito estranho aquelas obras que Marco fez na casa, ainda para mais tendo mudado a casa de banho, que tinha materiais caríssimos, para uma com pouca qualidade, afirmando que ele está mesmo a esconder alguma coisa.

Lalá continua frustrada à procura da pimentinha na sala. Júlia e Salomão vêm do interior com Vitória a concordar não fazer sentido nenhum Marco ter alterado a casa de banho pondo lá azulejos baratos. Todos estacam tensos ao ouvirem alguém a meter chaves na porta da rua. Escondem-se como podem pela sala.

Manuel entra satisfeito do almoço com os trabalhadores. Um deles comenta continuar sem perceber por que Marco lhes mandou construir a divisão da casa em tempo recorde para depois a mandar abaixo. Salomão, Júlia, Vitória, Lalá e Santos saem disparados mal eles seguem para o interior.