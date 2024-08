Exclusivo «Cacau»: Com medo de Sal, Simone faz as malas e foge

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre), continuando muito preocupada com a ameaça que Sal (Carolina Amaral) fez à sua vida, começa a arranjar as suas coisas para fugir. Simone guarda as malas no armário quando ouve Lalá (Inês Castel-Branco) a bater à porta do quarto.

Lalá conta-lhe que Marco (Diogo Amaral) continua convicto que é o pai de Marquinho, tendo pensado que ele poderia ser um bom aliado delas para sacarem o máximo possível da herança de Justino (António Capelo). Simone diz-lhe que depois falam sobre isso, empurrando-a para fora do quarto, continuando a arrumar as suas coisas para fugir.

Simone acaba de arrumar as suas coisas para fugir, escondendo tudo quando ouve Soraia (Paula Neves) a bater à porta. Soraia pede a Simone que não deixe Susana (Isabel Figueira) voltar para aquela casa, contando que Sal (Carolina Amaral) pediu a Tomané (Salvador Nery) para a encontrar. Simone diz enigmática a Soraia que às vezes é preciso aceitar a derrota para no fim poder cantar vitória.