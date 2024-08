Exclusivo «Cacau»: David é apanhado em flagrante a seduzir Lalá

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) pica Salomão (Paulo Pires) a dizer-lhe que David (Luis Garcia) compensa-a muito bem pelo tempo em que se ausenta para trabalhar, Salomão olha-a enciumado. Soares diz a Salomão ter novidades para lhe dar sobre o assunto que ele pediu para investigar. Soares avisa Salomão que vai ficar em choque do que descobriu sobre David, mostrando-lhe de seguida a página do XXL. Salomão fica atónito.

Salomão está furioso por David ser afinal um prostituto, convicto que Júlia não sabe nada sobre aquela vida paralela do namorado. Estaca em choque por Soares lhe dizer constrangido que Júlia era afinal uma das suas clientes. Soares afiança a Salomão que Júlia andava mesmo a recorrer aos serviços de David, não lhe sabendo responder se ele continua no activo. Salomão pega no telemóvel de Soares para averiguar já isso.

David fala irritado com a sua mãe por ela mais uma vez lhe pedir ajuda para resolver os seus problemas financeiros, avisando-a que agora não tem como a ajudar a não perder a casa. Estaca tenso e hesitante por receber mensagem para fazer um serviço. Salomão, confirmando que Jaime ainda tem a chave da sua casa, dá ordens a Soares para marcar o encontro para lá. Lalá prepara-se para se ir deitar quando tocam à porta. David entra e agarra-a de imediato com lascívia. Lalá (Inês Castel-Branco) fica atónita e confusa. David diz a Lalá estar ali para satisfazer os seus desejos.

Lalá, ainda que parecendo reconhecer David, deixa-se levar, derretida. Ambos estacam atónitos ao verem Jaime e Salomão entrarem disparados, com este último a tirar fotografias sem parar. David olha furioso para Salomão a admitir que tudo aquilo foi uma armadilha para ele mostrar a Júlia que ele continua a prostituir-se. Lalá está atónita por Salomão contar que aquele rapaz é David, o namorado de Júlia, dizendo duvidar que ela saiba que ele continua a fazer trabalhos por fora.

David tenta defender-se que já tinha deixado aquela vida, mas todos o olham cépticos. David explica que somente aceitou aquele trabalho por precisar de ajudar urgentemente a sua mãe, Jaime olha-o com pena a acreditar nele. Salomão diz resoluto a David que lhe vai deixar optar por ser ele a contar a Júlia que continua a trabalhar como prostituto, em vez de ser ele a fazê-lo. David olha-o muito irritado.