Exclusivo «Cacau»: Depois da lua de mel, Susana descobre segredo chocante de Rui

Em «Cacau», Susana (Isabel Figueira) explica a Regina (Christine Fernandes) que Valdemar (Vitor Hugo) lhe veio dizer ontem que lhe tinha enviado algo que faria com que ela não quisesse casar com Rui (Nuno Pardal), não parando de pensar nisso. Regina troca um olhar surpreso com Valdemar a perceberem que Susana nunca viu o que lhe enviaram.

Regina e Valdemar mostram por fim a Susana a fotografia que prova que Rui e Simone (Alexandra Lencastre) eram amantes quando ainda estavam casados com Sal (Carolina Amaral) e Justino

(António Capelo), respectivamente. Susana esboça ar chocado. Susana está em choque por Rui lhe ter ocultado da relação que tinha com Simone, com Regina ainda a acentuar que ele só se casou com Sal para poder estar perto dela. Susana sai disparada a chorar.

Rui tenta disfarçar a Susana ter mudado desde que a conheceu, estando muito arrependido de ter tido um caso com Simone estando casado com Sal. Rui faz menção de ligar a Valdemar, irritado, mas Susana destrói o telemóvel dele, saindo a vincar não haver salvação para o casamento deles.