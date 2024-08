Exclusivo «Cacau»: Desesperada pela verdade, Cacau recorre ao hipnotismo

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) olha espantada para Tiago (José Condessa) a pedir-lhe que lhe conte se teve ou não alguma coisa com Marco (Diogo Amaral). Cacau afiança a Tiago que não se lembra mesmo de se ter envolvido com Marco, ficando chocada por Tiago contar-lhe que Marco estava muito confiante que Marquinho é mesmo seu filho, em sinal disso poder ter acontecido mesmo. Cacau chora abalada sem querer acreditar em tal cenário, Tiago abraça-a a confortá-la.

Júlia (Fernanda Serrano) chega e olha-os preocupada. Júlia admite a Tiago e Cacau que Vitória também ficou muito preocupada como Marco está confiante que Marquinho é mesmo seu filho. Cacau chora devastada a dizer que não pode ter mesmo certezas de nada devido às suas falhas de memória. David (Luís Garcia) diz a Cacau o que o médico está disponível para ir lá a casa atendê-la se ela concordar. Cacau assente de imediato.

Tiago apresta-se para ficar com ela, mas Cacau recusa, dizendo preferir fazer aquilo sozinha. Hipnoterapeuta chega para a consulta com Cacau. Hipnoterapeuta olha com ar desconfiado para Cacau a contar-lhe que conseguiu recordar todas as memórias traumáticas por que passou, mas não se consegue lembrar se teve alguma coisa com o homem que diz que se envolveu com ela e fruto desse relacionamento Marquinho foi gerado, dizendo que precisa muito de descobrir se isso pode ser verdade.

Hipnoterapeuta, antes de começar a consulta com Cacau, avisa-a que as memórias que ela pode ter podem não ser reais por já estar sugestionada pela sua vivência pessoal, mas ir levá-la para a altura em que supostamente esteve com Marco para ela tentar perceber se se passou alguma coisa entre eles.

Cacau já está hipnotizada, continuando a dizer somente se lembrar de beijar Marco, sem nada mais acontecer entre eles. Hipnoterapeuta pede-lhe agora que fale de Tiago, com Cacau a recordar-se claramente da primeira vez que se envolveram. Hipnoterapeuta diz a Cacau que as memórias com Tiago aconteceram mesmo, sendo ainda prematuro poder dizer-lhe se ela teve mesmo alguma coisa com Marco, continuando a sessão amanhã com ela. Cacau fica pensativa.