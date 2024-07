Exclusivo «Cacau»: Dor, saudade e revolta! Regina agride Simone no velório de Justino

Em «Cacau», na sala estão os amigos mais íntimos da família. Sal (Carolina Amaral) conta a Salomão (Paulo Pires) que Cacau (Matilde Reymão) anda com teorias que ela pode estar implicada na morte de Justino (António Capelo), achando que ela agora está a revelar o seu interesse na herança do pai.

Cacau desce com Regina (Christine Fernandes) e Susana (Isabel Figueira) dos quartos. Júlia (Fernanda Serrano) e Vitória (Teresa Tavares) vão ter com Regina a confortá-la.

Todos estacam em choque ao verem Simone (Alexandra Lencastre) entrar com ar sofrido com Majoris, vincando que ninguém a vai impedir de despedir-se do seu marido. Simone agarra-se ao caixão de Justino a dizer com ar sentido que irá sentir muito a falta dele, todos a olham incrédulos. Simone passa ao ataque a Regina a acusá-la de ter feito tudo para lhe roubar o marido, pondo também em causa que aquele filho que ela espera possa ser de Justino. Regina esbofeteia Simone, furiosa, mas acaba por decidir ser melhor não entrar em confronto com Simone, seguindo para o quarto.

Todos, inclusivamente Sal, dizem a Simone para se ir embora. Simone olha fula para a filha. Simone diz a Sal que ela vai acabar por ficar do seu lado. Sal, muito furiosa, começa a puxar Simone para a saída, mas esta resiste, voltando a abraçar o caixão de Justino. Susana decide intervir, pedindo a Simone que não arranje mais problemas. Simone estaca gelada ao ver a filha ali, saindo porta fora disparada. Todos ficam intrigados, mormente Vitória, que vai entabular conversa com Susana, a perceber que há ali qualquer coisa.