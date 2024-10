Exclusivo «Cacau»: Escândalo! Cacau descobre que Tiago se envolveu com Sal

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) e Tiago (José Condessa) estão chocados por Simone (Alexandra Lencastre) ter mandado um caixão a troçar com Regina (Christine Fernandes) ter perdido o seu bebé, com todos a concordar que ela deve estar de regresso, agora que o testamento de Justino (António Capelo) poderá ser distribuído.

Regina alfineta que Tiago saberá melhor que ninguém de que lado Sal (Carolina Amaral) está. Cacau e Tiago contam não ter percebido a conversa de Marco (Diogo Amaral) de haver algo que podia separá-los.

Cacau estaca em choque por Regina revelar que Marco lhe mandou uma gravação que prova que Tiago e Sal se envolveram recentemente. Tiago esboça ar aflito.

Cacau olha profundamente desiludida para Tiago por ele lhe ter escondido que se envolveu com Sal, não querendo ouvir Tiago a desculpar-se que nessa altura eles não estavam juntos. Regina ainda acentua que Sal pode ter estado todo aquele tempo a fazer jogo duplo com Cacau. Tiago tenta justificar-se a Cacau que só se envolveu com Sal por que ela o rejeitou, tendo pensado na altura que a tinha perdido para sempre. Cacau diz magoada a Tiago que podia ter escolhido qualquer outra pessoa que não a irmã dela, saindo desolada. Tiago vira a sua fúria para Regina a criticá-la por ter contado aquilo a Cacau.