Exclusivo «Cacau»: Escândalo! Descubra quem tem estado a ajudar Simone

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) chama Regina (Christine Fernandes), mostrando-lhe uma imagem do carro de Marco (Diogo Amaral) a regressar a Lisboa, sendo visível estar com alguém a seu lado.

Valdemar diz à irmã ir continuar as buscas para descobrirem se essa pessoa é Simone (Alexandra Lencastre). Valdemar diz a Regina já ter conseguido aceder às câmaras de vigilância do aeroporto para tentar apanhar Marco e Simone juntos. Regina sugere que ele procure nas chegadas, achando que eles podem ter entrado por lá para desviarem atenções.

Regina e Valdemar conseguem apanhar Marco e Simone juntos a saírem do carro na zona do aeroporto Marlene (Leonor Seixas) aparece com Regina e Valdemar, ficando a ouvir a conversa deles com Sal. Quim (Paulo Calatré) também surge nesse momento, fazendo menção em fúria de ir já ajustar contas com Marco por ouvir os irmãos dizerem acharem que ele e Simone estão aliados e podem ter sido eles os causadores do acidente de Cacau.

Valdemar neutraliza Quim com um golpe que o deixa imobilizado. Valdemar continua a imobilizar Quim, avisando-o que só o vai largar quando ele desistir da ideia de ir atrás de Marco.

Regina e Valdemar mostram a fotografia que comprova que Marco ajudou Simone a fugir, todos ficam atónitos. Marlene segue sorrateiramente para a cozinha. Marco estaca tenso por receber chamada de Marlene a avisá-lo que todos lá no palacete descobriram que ele ajudou Simone a fugir do país.