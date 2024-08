Exclusivo «Cacau»: Escândalo! Vida de prostituta de Simone é descoberta por todos

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo) concordam terem de começar a investigar o passado de Simone (Alexandra Lencastre) para descobrir a história de Simone poder ter uma falsa identidade, tal como foi acusada por Cony (Pollyanna Rocha).

Valdemar pergunta a Regina se não sabe como Simone e Justino (António Capelo) se conheceram, com Regina a recordar-se que Justino lhe contou que foi através de um amigo chamado Mário. Regina diz a Valdemar que é através dos amigos de Justino que podem tentar descobrir quem é ele.

Jaime (Sérgio Praia) diz não fazer ideia de como Justino e Simone se conheceram, dizendo que o seu irmão é que era muito amigo dele. Fica surpreso por Regina contar que Justino lhe disse que foi através de um Mário, dizendo que esse é o nome do seu irmão. Todos o olham surpresos. Jaime confirma ser possível que Mário tenha apresentado Justino a Simone no Brasil por o seu irmão ter muitos negócios por lá. Jaime lembra-se que podem descobrir mais alguma coisa no baú que tem guardado do irmão com cartas e fotografias. Regina pede ansiosa para irem já ver isso a casa dele.

Jaime chega a casa com Regina, Valdemar e Sal (Carolina Amaral). Regina pede ansiosa a Jaime para começarem já a ver as coisas que estão no baú do irmão dele. Regina, perguntando a idade a Sal, diz terem de procurar tudo o que tenha mais de trinta e quatro anos de existência nas coisas de Mário. Todos começam a mexer nos papéis. Vitória (Teresa Tavares) chega a casa, ficando de imediato enciumada por ver ali Regina.

Todos contam a Vitória que andam à procura nas coisas de Mário de pistas sobre o passado de Simone. Sal estaca em choque por descobrir um panfleto já com muitos anos de Simone a anunciar o seu espectáculo como bailarina exótica no Rinoceronte Vermelho, um conhecido bar da noite de Lisboa. Todos estão assombrados com a novidade de terem descoberto que Simone foi no seu passado uma dançarina exótica num clube conotado à prostituição.

Jaime assegura a Regina que não sabia de nada das saídas do irmão a esse clube noturno, dizendo que Salomão (Paulo Pires) talvez saiba mais alguma coisa sobre o assunto, por que ele é que era mais amigo de Justino e Mário.

Sal, a recordar as coisas que passou com Simone quando foram expulsas de casa, diz agora perceber que Simone pode muito bem esconder muitas coisas que fez no passado.

Salomão olha surpreso para todos a perguntarem-lhe se sabe se Simone e Justino se conheceram através de Mário. Regina acrescenta que Mário já podia conhecer Simone antes de Justino, mostrando a Salomão o panfleto a promover o espectáculo de dança dela no bar da noite. Salomão fica em choque.

Sal diz que só sabe que Simone foi bailarina, mas de dança clássica e nunca de danças exóticas, acabando por rir-se a imaginar a mãe a dançar. Salomão admite ainda incrédulo a Regina ser possível que Justino e Mário lhe tenham ocultado toda aquela história do passado de Simone. Sal comenta ser estranho que Simone tenha sido bailarina de cabaret quando a sua família era rica no Brasil já há várias gerações.

Todos recordam a história de a família de Simone estar falida, tendo Justino comprado a Bela Vista nessa altura, podendo Simone ter vindo para Portugal para trabalhar na boite para conseguir sobreviver.

Salomão admite que Mário era frequentador assíduo desse clube, ao contrário dele e de Justino, sendo possível ter sido lá que Mário a conheceu. Sal toma uma decisão e sai disparada para ir confrontar Simone após fotografar o folheto. Todos se olham apreensivos.

Simone adormeceu em cima da cama. A faca que usou no jantar está caída no chão. Soraia chega para levar o tabuleiro dela para a cozinha. Simone fica mal impressionada com o seu aspecto, seguindo disparada para a casa-de-banho, não fechando a porta do quarto. Sal entra no quarto de Simone, reparando na faca caída no chão. Tranca de seguida a porta. Sal confronta Simone sobre ter sido Cristal no passado, mostrando-lhe a fotografia que tirou ao panfleto. Simone estaca gelada. À porta do quarto, Soraia está aflita que Sal faça mal a Simone. Sal continua a pressionar Simone para lhe contar do seu passado, questionando-a se Justino sabia que ela tinha sido bailarina de cabaret. Simone enfurece-se e dá um estalo a Sal, vincando que vem mesmo da linhagem de uma família rica no Brasil, nunca tendo feito nada daquilo. Sal insiste agora perceber por que ela se adaptou tão bem à vida de sem-abrigo quando foram expulsas, saindo com ar determinado em desvendar tudo.