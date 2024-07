Exclusivo «Cacau»: Família droga Cacau. E, o motivo é este!

Em «Cacau». Cacau (Matilde Reymão) despede-se para se ir deitar. Marco (Diogo Amaral) entra pouco depois a dizer a Justino (António Capelo), Regina (Christine Fernandes) e Quim (Paulo Calatré) que têm de arranjar maneira de tirar Cacau da fazenda até ao dia do casamento. Todos o olham preocupados.

Quim olha surpreso para Soraia (Paula Neves) a dizer-lhe que sabe da história de Cacau ter de ficar escondida até ao casamento com Marco para não correr riscos com Cony (Pollyanna Rocha), já tendo até uma solução para esse problema. Soraia diz a Quim que Cacau aceitou ir com eles amanhã a Salvador, só faltando agora Baobá (Maria das Graças) tratar de a pôr a dormir.

Baobá já tem o preparado de ervas pronto para dar a Cacau. Quim diz a Soraia e Baobá que deviam já tirar hoje Cacau dali. Soraia assente, dizendo ir procurá-la. Baobá diz a Quim que aquela bebida vai deixar Cacau a dormir três dias.

Cacau acaba por concordar com Quim e Soraia viajarem já hoje para a Bahia e passarem lá a noite, com Quim a aconselhar Cacau a lanchar por que vão chegar tarde. Baobá serve o preparado a Cacau, que o bebe descontraída. Soraia observa-a satisfeita. Cacau acaba de beber preparado de Baobá, saindo da cozinha já a bocejar.

Baobá confirma a Soraia que aquilo vai mesmo pôr Cacau a dormir por três dias. Olham comprometidas para Tomané (Salvador Nery) a perguntar-lhes que história é essa de porem Cacau inconsciente.

Tomané ameaça ir já contar a Justino aquele plano delas de porem Cacau a dormir se não contarem o que se está a passar. Soraia e Baobá olham-no tensas. Cacau já dorme pesadamente.

Quim e Soraia asseveram a Tomané que esconderem Cacau até ao dia do casamento é o melhor que podem fazer para a proteger de algum ataque de Cony, com Quim a dizer-lhe que depois dela estar em segurança já pode contar a Justino o que fizeram. Tomané olha-os hesitante.