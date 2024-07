Exclusivo «Cacau»: Família Vaz Pereira volta para Portugal

Em «Cacau», Justino (António Capelo) e Regina (Christine Fernandes) transmitem a David (Luís Garcia) quererem mesmo avançar para a possibilidade de terem outro filho. Justino pergunta a David se acha melhor que se vão embora de Itacaré, com Regina a salientar querer que seja ele a acompanhar a sua gravidez. David fica surpreso. David diz a Regina e Justino que só aceita ajudá-los com a gravidez se eles estiverem dispostos a cumprirem com todos os procedimentos que ele lhes indicar, sendo a primeira premissa que eles saiam de Itacaré para terem melhores cuidados médicos. Regina e Justino concordam voltarem para Portugal.

Cacau (Matilde Reymão) diz aos pais que pretende ir a Portugal falar com Tiago (José Condessa), dizendo que por um lado tem pena de deixar Marco (Diogo Amaral), visto ser o pai do seu filho. Regina olha-a comprometida. Regina e Justino dizem-lhe que também vão para Portugal, podendo viajarem juntos. Justino comunica que vai regressar a Portugal com Regina, com Júlia (Fernanda Serrano), Vitória (Teresa Tavares), Salomão (Paulo Pires) e Jaime (Sérgio Praia) a concordarem que nesse caso também vão com eles. Todos olham espantados para Salomão a elogiar David, dizendo ter percebido que ele é alguém muito maduro e responsável.

Marco chega a dizer que também vai abandonar Itacaré para ir para Portugal.