Exclusivo «Cacau»: Funeral de Justino marcado por escândalos, ameaças e descobertas

Em «Cacau», todos se preparam para sair para o funeral. Lola (Ana Bustorff) esboça ar emocionado por Regina (Christine Fernandes) e Cacau (Matilde Reymão) lhe dizerem que ela e Tomané (Salvador Nery) já são como família e podem continuar a trabalhar para eles apesar do falecimento de Justino (António Capelo).

Sal (Carolina Amaral) fala com Jaime (Sérgio Praia), Vitória (Teresa Tavares) e Júlia (Fernanda Serrano) a dizer esperar que Simone (Alexandra Lencastre) não tenha o desplante de aparecer hoje no funeral de Justino.

Cacau sorri feliz por Anita (Catarina Nifo), Guto (Vitor Britto) e Quim (Paulo Calatré) terem vindo para o funeral. Quim diz com ar emocionado ir agora despedir-se de Justino, seguindo para a sala de jantar.

Marco (Diogo Amaral) e Tiago (José Condessa) chegam ao mesmo tempo, com Marco a acusá-lo de estar a tentar voltar para Cacau. Tiago olha-o fulo.

Quim chora junto ao caixão de Justino. Abraça surpreso e feliz Regina por ela lhe contar que está grávida de Justino.

Susana (Isabel Figueira) recusa-se a falar com Rui (Nuno Pardal), dizendo que ele já a enganou muito sobre ter escondido que era marido de Sal. Rui puxa-a a dizer amá-la. Sal ouve e olha Rui em choque. Rui diz a Sal não ter de lhe dar explicações de nada, recordando-a que ela o deixou. Susana diz a Sal que também já não tem nada com Rui. Sal acusa Rui de agora andar a atacar mulheres simplórias, deixando Susana magoada.

Martim (Lucas Dutra) insiste com Tiago que tem de pensar no que sente por Cacau, encorajando-o a ir ter com ela. Tiago acaba por abraçar Cacau, Júlia observa satisfeita. Júlia repele David por causa de Tiago, deixando-o irritado.

Rui fica atónito ao ver Valdemar (Vitor Hugo), que conhece como o barão que seduziu Simone, ficando a observá-lo atento.

Cacau admite a Tiago ter sentido muito a falta dele, deixando-o emocionado. Marco interrompe o momento a chamar Cacau para sair para irem para o funeral. Marco avisa em tom de ameaça Tiago que se não ficar com Cacau, ele também não ficará. Tiago fica em choque.

Júlia (Fernanda Serrano) pede desculpa a David (Luis Garcia) por o ter afastado dela por causa de Tiago, David diz-lhe que depois falam sobre isso. Jaime vai ter com Salomão (Paulo Pires), que observava os dois.