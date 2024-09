Exclusivo «Cacau»: Imagens chocantes! Regina tortura Marco

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) prepara-se para sair quando recebe a inesperada visita de Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo), que lhe dizem sérios terem de falar. Marco esboça ar tenso.

Regina e Valdemar dizem a Marco terem vindo falar com ele sobre Simone (Alexandra Lencastre), suspeitando que ela está por detrás do acidente de helicóptero de Cacau (Matilde Reymão). Marco estaca tenso por os irmãos lhe dizerem que sabem que foi ele quem ajudou Simone a fugir do país. Marco diz a Regina e Valdemar que somente teve uma aliança com Simone há já muito tempo quando acordaram que ela o ajudaria separar Cacau de Tiago (José Condessa), sendo por isso que ela se mudou para sua casa. Regina e Valdemar mostram-lhe a fotografia que comprova que ele levou Simone ao aeroporto para ela fugir, Marco olha-os aflito.

Marco assevera a Regina e Valdemar que já não tem nenhuma ligação a Simone, somente a tendo ajudado a fugir do país, não mantendo contacto com ela. Regina, dizendo a Marco que já estava à espera que ele fosse negar tudo, tira da mala um estojo com alicates e bisturis, avisando-o que ele dirá ou a bem ou a mal onde está Simone. Regina acorda Marco despejando-lhe água em cima. Valdemar aproxima-se dele de seguida com um alicate na mão com ar ameaçador. Marco esboça ar apavorado.

Regina avisa Marco que é capaz de tudo para proteger Cacau, dizendo que ele também terá agora de desistir de ficar com Marquinho. Marco continua a fazer-lhes frente, com Regina a acabar por perder a paciência e começar a apertar o dedo de Marco com um alicate. Marco, a gemer de dor, assente contar a verdade.

Marco continua a dizer que não sabe mais nada sobre Simone, somente a tendo ajudado a fugir do país, tendo criado uma relação de amizade com ela quando acordaram que ela o iria ajudar a separar Cacau de Tiago. Regina diz querer saber todos os pormenores daquela aliança. Marco diz a uns espantados Regina e Valdemar que Tiago, debaixo daquela capa de apaixonado por Cacau, andou a cortejar Sal (Carolina Amaral) para se envolver com ela, dizendo inclusivamente que estava apaixonado por ela. Regina sai porta fora, chocada. Marco fica a rir sozinho.

Regina segue de novo disparada para o gabinete a dizer a Valdemar achar que Marco está a tentar manipulá-los com a história de Tiago gostar de Sal. Regina aperta com fúria o dedo de Marco, que fica a sangrar. Marco continua a insistir não estar a mentir sobre Tiago, mostrando-lhes a gravação de que prova que Tiago se declarou a Sal e inclusivamente eles se envolveram. Regina e Valdemar esboçam ar chocado.

Marco insiste com Regina e Valdemar que não teria nenhum interesse no acidente de Cacau por que bastaria mostrar-lhe aquela gravação para ela se chatear com Tiago por ele lhe ter ocultado ter tido um envolvimento com Sal. Marco carrega a insinuar que Tiago e Sal podem estar aliados para ficar com toda a fortuna de Justino (António Capelo), aconselhando-a a ter cuidado com o bebé que carrega para que eles não lhe façam mal. Regina sai muito perturbada.