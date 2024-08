Exclusivo «Cacau»: Já se sabe qual é a doença de Martim! Jaime fica em choque

Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia) olha intrigado para Vitória (Teresa Tavares) e Salomão (Paulo Pires) a arranjarem coragem para lhe contar o problema de saúde que Martim (Lucas Dutra) tem. Salomão e Vitória dizem a um chocado Jaime que David praticamente confirmou que Martim tem HIV. Jaime diz não perceber como o filho pode ter apanhado essa doença com a vida regrada que sempre fez, acabando por desabar a chorar preocupado.

Martim sorri emocionado para Anita (Catarina Nifo), Tiago e os colegas, que preparam uma pequena festa surpresa para o receber. Todos abraçam Martim a dizerem ir estar sempre ali para ele. Todos sorriem por Martim contar que fingia que estava a dormir sempre que Lalá (Inês Castel-Branco) entrava para o ver no quarto de hospital. Martim tenta escapar-se a Jaime a dizer-lhe precisarem de falar sobre a saúde dele, mas Jaime insiste precisar de saber se ele é seropositivo. Martim esboça ar encurralado.

Martim acaba por confirmar sem escapatória a Anita, Tiago e Jaime que é mesmo seropositivo, pedindo a chorar ao pai desculpa por lhe ter ocultado o seu problema. Anita, Tiago e Jaime explicam a Martim que foi Anita quem levantou a suspeita de ele poder ter sida depois do incidente de ele se ter cortado no dedo. Martim acaba por confessar que apanhou o vírus depois de uma noite de álcool em que se envolveu com uma rapariga, admitindo não saber quem ela é. Todos o olham atónitos.

Martim conta que descobriu que tinha apanhado HIV por ter sido operado pouco tempo depois ao apêndice, acabando por decidir esconder a toda a gente o seu problema. Jaime consola o filho a dizer que toda a gente já errou naquele campo de ter relações sexuais desprotegidas. Todos concordam.

Martim chora aliviado por todos lhe dizerem que vão continuar a agir com ele como sempre fizeram, não sendo por causa do seu problema que vão ostracizá-lo de que forma seja. Anita diz ir tratar de arranjar uma companheira para Martim, este olha-a contrariado. Anita fica tensa por Tiradentes estar à espera dela na sala, todos sorriem divertidos.