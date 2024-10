Exclusivo «Cacau»: Jaime reencontra o irmão que julgava estar morto

Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia) entra e troca um olhar emocionado com Mário (Nuno Homem de Sá).

Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo) olham-se preocupados por Regina contar que Jaime não resistiu a ir ver Mário, e este pode tomar medidas extremas quando perceber que foi ludibriado por eles para vir a Portugal. Valdemar sai para perceber se Mário trouxe capangas com ele.

Mário está furioso com Salomão (Paulo Pires) e Jaime por o terem enganado. Jaime diz a Mário ter muitas perguntas para lhe fazer, mas Mário ignora-o e puxa de uma arma, exigindo agora respostas para o terem feito vir ali. Mário diz a Salomão e Jaime suspeitar que eles o atraíram ali para que ele seja preso pelos seus crimes, indo sair já dali. Jaime insiste com o irmão querer mesmo falar com ele. Mário fica hesitante. Jaime assevera a Mário estar muito feliz com a novidade de ele não ter morrido, apesar de todas as mentiras que o rodeiam.