Exclusivo «Cacau»: Júlia pede a David para ser a única parceira sexual

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) pede a David (Luís Garcia) para vir ter com ela mal possa, ficando intrigada a pensar no que será que ele esconde para ter o tempo tão contado.

David olha espantado para Júlia a propor-lhe que ele se dedique a ela em exclusividade, sendo devidamente recompensado por isso. Júlia explica a David não querer com aquela proposta impedi-lo de ter a sua vida pessoal, somente querendo que ele esteja exclusivamente disponível para ela na intimidade, sem tê-lo de partilhar com mais ninguém. David pede-lhe um tempo para pensar. Júlia diz a David ter percebido ser importante para ela saber que não o tem de partilhar com mais ninguém, mas salienta querer que firmem um contrato por não querer correr nenhum risco de ele poder revindicar alguma coisa do seu espólio um dia. David acaba por aceitar a proposta de Júlia.

Júlia justifica-se a Vitória (Teresa Tavares) que somente está a querer David em exclusividade para ela para não ter problemas em procurar sexo com outros homens. Vitória diz a Júlia que pode ser sincera com ela, com Júlia a acabar por admitir envergonhada que está a gostar de David. Tiago chega, não conseguindo evitar comentar a Júlia que ela está uma mulher diferente, mais leve e descontraída. Júlia disfarça o seu comprometimento.