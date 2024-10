Exclusivo «Cacau»: Júlia perde a cabeça com Lalá

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) conta a Vitória (Teresa Tavares) que David (Luís Garcia) lhe devolveu o dinheiro que lhe tinha dado, e acabou por se desentender com Salomão (Paulo Pires), achando que David tem razão ao dizer que ela não devia voltar para ele. Vitória aconselha-a a ter nova conversa com David.

Júlia vai ver a morada dele, ficando em choque por descobrir que ele está a viver em casa de Lalá (Inês Castel-Branco). Soares assegura a Júlia não se ter enganado na morada onde David vive.

Júlia diz furiosa a Vitória que vai já pedir explicações a David e Lalá, achando que mais uma vez Lalá se envolveu com David para a provocar e provar que consegue ficar com tudo que é dela. Lalá esboça ar frustrado por Manuel continuar sem atender. Deixa-lhe uma mensagem a dizer ter urgência para falar com ele. Lalá olha surpresa para Júlia, que lhe lança de imediato um olhar de fúria.

Júlia critica furiosa Lalá por estar sempre a querer ficar com o que é seu, tendo-lhe roubado primeiro Salomão e depois David. Rasga o contrato que tinham firmado, já não lhe indo dar dinheiro nenhum. Júlia perde por completo as estribeiras e começa a agredir Lalá, que foge dela aflita. Lalá assevera a Júlia que não tem nada com David, tendo-se limitado a ajudá-lo por ele não ter para onde ir depois de ter saído de casa dela. Júlia olha confusa para Lalá a dizer-lhe que a ligação deles surgiu devido ao que Salomão e Jaime fizeram contra David. Júlia ouve incrédula Lalá a contar que Salomão (Paulo Pires) e Jaime (Sérgio Praia) armaram uma cilada ali em casa a David para que ela descobrisse que ele continuava a prostituir-se, e ela limitou-se a dar-lhe guarida depois disso.