Exclusivo «Cacau»: Justino faz um novo testamento, momentos antes do pior acontecer

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) está a acabar de finalizar o testamento de Justino (António Capelo) quando Lalá (Inês Castel-Branco) entra, com Salomão a guarda rapidamente o documento. Salomão estaca apreensivo por Lalá lhe dizer já saber que Regina (Christine Fernandes) e Justino (António Capelo) vão ser pais, e Simone (Alexandra Lencastre) também já sabe disso.

Salomão chega com uma pasta, com Lola (Ana Bustorff) a dizer-lhe que Justino está à espera dele no quarto. Lola diz a Tomané (Salvador Nery) achar que vem aí algo mais que somente Justino poder anunciar que se vai casar com Regina no jantar daquela noite.

Justino conta a Salomão que Cacau (Matilde Reymão) está muito em baixo por Tiago (José Condessa) lhe ter dito que estava interessado em outra pessoa. Salomão entrega o novo testamento a Justino, que o começa a ler célere. Jaime (Sérgio Praia) entra com Jesualdo, com Justino a dizer a um surpreso Salomão querer oficializar já aquele novo testamento para precaver o futuro. Salomão recorda-o que aquilo só ficará mesmo válido após ele divorciar-se de Simone.

Jaime olha espantado para Justino a dizer-lhe que vai ter um filho com Regina, referindo enigmático também ter uns planos especiais para ele. Jesualdo oficializa o testamento de Justino, que suspira aliviado por aquilo ter ficado tratado. Justino mostra orgulhoso aos amigos a fotografia da ecografia do filho que vai ter com Regina.