Exclusivo «Cacau»: Lalá ameaça Valdemar e suspeita que ele não é irmão de Regina

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) consegue convencer Valdemar (Vitor Hugo) a falarem, dizendo-lhe estar ali na qualidade de advogada de Simone. Lalá aproveita Valdemar ausentar-se para tirar fotografias ao documento de identificação dele.

Lalá avisa Valdemar que Simone (Alexandra Lencastre) pretende apresentar queixa contra ele por ter assumido o disfarce de barão, além de achar que ele lhe roubou as jóias do hotel. Valdemar riposta que pode revelar que eles tiveram um caso, ficando ambos a medirem forças. Valdemar olha incrédulo para Lalá a dizer que Simone pensa que ele é amante de Regina (Christine Fernandes), exigindo-lhe provas que eles são mesmo irmãos Valdemar recusa a Lalá fazer prova de que é mesmo irmão de Regina, dizendo não ter de o fazer, pedindo-lhe que saia. Lalá assente, mas avisa Valdemar que cai com ela se tentar alguma coisa contra si. Valdemar sopra o ar tenso.