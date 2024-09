Exclusivo «Cacau»: Lalá e David ficam cada vez mais próximos

Em «Cacau», David (Luís Garcia) e Sr. Manuel, o seu padrasto, preparam-se para começar as obras em casa de Lalá (Inês Castel-Branco), que pede a Sr. Manuel para pôr já a casa de banho com o duche operacional, estando ansiosa para tomar um banho quente.

Lalá diz a David que pode ficar ali a viver o tempo que quiser, olhando derretida para ele, que usa uma t-shirt de manga cava que faz sobressair o seu físico.

Lalá olha derretida para David a entrar transpirado, com este a dizer-lhe que Manuel recebeu uma chamada do patrão. Manuel diz ter de sair por o seu patrão precisar dele para uma obra urgente, prometendo voltar o mais rápido possível. Lalá oferece-se a David para ajudá-lo a continuar com as obras, olhando-o com desejo. David sorri.