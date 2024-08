Exclusivo «Cacau»: Lalá é expulsa do palacete e apodera-se do escritório de Salomão

Em Cacau, Lalá (Inês Castel-Branco) desce as escadas furiosa com as suas malas, com Soraia (Paula Neves) e Rosa a ajudarem-na. Tomané (Salvador Nery) finge ficar preocupado com ela, deixando-a ainda mais fula. Lalá diz a Tomané ir voltar para sua casa. Tomané troça a dizer que o filho dela deve estar cheio de saudades dela. Tomané não liga às bocas de Soraia, demonstrando que ela faz mesmo parte do passado.

Sal (Carolina Amaral) assente a Jaime ir continuar a procurar lá em casa algo que tenha a letra de Simone. Jaime estaca em choque por Tomané revelar que Sal expulsou Lalá, e segundo palavras da própria ia voltar para casa. Sal olha atrapalhada para Jaime.

Martim (Lucas Dutra) olha atónito para Lalá a entrar em casa carregada de malas. Jaime está aflito com a ideia de Lalá ir voltar para casa, saindo disparado porta fora. Vitória vai atrás dele. Júlia olha espantada para Salomão (Paulo Pires) a pedir-lhe para ir com ela para casa para aproveitar para ver Tiago (José Condessa).

Júlia (Fernanda Serrano) acaba por assentir, dizendo que David (Luis Garcia) não vai estar. Tomané reforça a Salo seu agradecimento por ter expulsado Lalá, perguntando-lhe como pode retribuir aquele favor.

Sal diz-lhe que por acaso há um assunto em que ele pode ajudá-la. Martim diz a Lalá não ficar nem um pouco contente de a ver regressar a casa por saber que isso vai trazer muitos problemas. Lalá limita-se a dizer-lhe seca que ele já tem idade para sair dali se não estiver satisfeito. Lalá diz ao filho ir já tratar de tirar Vitória do seu quarto, Martim segue-a aflito.

Lalá despeja com desprezo na sala as coisas que Vitória tinha no quarto. Martim recorda Lalá que foi ela quem fez com que Jaime a deixasse por o ter traído com Salomão, olhando reprovador para Lalá a voltar a falar do caso de assédio de Jaime a Joana. Jaime chega com Vitória, com ambos a ficarem chocados a olhar para as coisas de Vitória no chão.

Jaime fica aflito por Lalá reparar agora nas cartas de Mário espalhadas na mesa. Júlia olha preocupada para Vitória a acabar de contar-lhe de Lalá estar a impor à força a sua presença em casa de Jaime.

Vitória diz-lhe que Salomão foi ter com ele para tentarem chegar a um acordo com Lalá. Ambas olham em choque para Lalá a entrar com uns homens de mudanças, dizendo querer partilhar aquele gabinete com Júlia, visto serem sócias.

Lalá vinca a Júlia ter decidido que não vai abdicar de mais nada do que é seu, estando aquele gabinete incluído, além de já ter tratado de expulsar Vitória de sua casa. Júlia e Vitória acabam por troçar com ela a dizer que ela é um alpinista que somente conseguiu metade do escritório por se ter envolvido com Salomão.

Júlia sai a dizer a Lalá que pode fazer o que quiser, mas o dia delasair dali chegará. Lalá olha-a fula.