Exclusivo «Cacau»: Lalá e Valdemar aliam-se para matar Marco (e não só)

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) confessa a Valdemar (Vitor Hugo) ter-lhe mentido sobre ter uma relação com Marco (Diogo Amaral), dizendo que estava sob ameaça dele, mostrando-lhe as marcas no pescoço. Valdemar fica surpreso.

Lalá explica a Valdemar que foi ameaçada por Marco por ter a certeza que foi ele que raptou Cacau (Matilde Reymão), dizendo precisar da ajuda dele para conseguir prová-lo. Valdemar recebe chamada de Sal (Carolina Amaral) a contar-lhe que Cacau apareceu e já está em casa. Valdemar assente a Lalá aliarem-se para meterem Marco na cadeia. Lalá sorri satisfeita.

Valdemar diz a Lalá ir falar com Manuel para confirmar essa informação da pimentinha do patuá de Cacau ter sido encontrada em casa de Marco, admitindo ser muito suspeita aquelas obras que Marco fez em casa. Lalá olha surpresa para Valdemar a colocar a premissa de só a ajudar se ela lhe der acesso a Simone (Alexandra Lencastre). Valdemar diz a Lalá ser óbvio que Simone mantém contacto com ela por ela ser sua advogada. Lalá fica pasma por Valdemar lhe dizer querer que ela convença Simone a voltar.

Lalá diz a Valdemar que Simone só pretende voltar quando Regina (Christine Fernandes) tiver o filho, ficando espantada por Valdemar dizer que Regina está em sérios riscos de perder o bebé, dizendo que pode transmitir isso a Simone. Valdemar diz querer que Simone volte para Regina conseguir concretizar a vingança que tem contra ela.