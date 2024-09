Exclusivo «Cacau»: Lalá pode ser o grande problema de Marco

Em «Cacau», tocam à porta. Marco (Diogo Amaral) verifica rapidamente se Cacau (Matilde Reymão) está no quarto e abre. Olha tenso para Lalá (Inês Castel-Branco) a dizer-lhe ter uma prova de que foi ele quem fez Cacau (MatildeReymão) desaparecer. Marco tenta expulsar Lalá, mas esta abre o jogo a mostrar-lhe a fotografia da pimenta do patuá de Cacau, que foi recolhida por um dos seus trabalhadores lá em casa.

Lalá faz menção de ir para o interior procurar Cacau, mas Marco agarra-a, apertando-lhe o pescoço. Lalá desfere um golpe na cabeça de Marco, que fica prostrado no chão aparentemente desmaiado. Lalá corre a chamar Cacau.

Marco recobra os sentidos, ouvindo Lalá a chamar por Cacau. Esboça ar aliviado a olhar para a chave do quarto que tem consigo. Lalá exige a Marco que lhe diga se é Cacau quem está no quarto que ele tem fechado à chave. Marco continua a vincar que ela está a delirar com toda aquela história. Lalá diz a Marco ir dar-lhe um tempo para pensar em números para que ela não o denuncie à polícia.