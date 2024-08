Exclusivo «Cacau»: Majoris foge, enquanto Simone prepara-lhe uma vingança

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) chama por Majoris, mas Lalá (Inês Castel-Branco) diz que não a viu. Simone diz a Lalá estar na hora de revelarem que Valdemar (Vitor Hugo) e Regina (Christine Fernandes) não são irmãos, sedenta de vingança, achando que Susana (Isabel Figueira) está do lado deles. Simone pede a Lalá que vá perguntar a Rosa (Mafalda Tavares) por Majoris, estranhando que ela não esteja em casa.

Lalá e Simone olham atónitas para Rosa a dizer-lhes achar que Majoris se foi embora mesmo lá de casa por ter levado consigo tudo o que tinha no quarto.

Susana consegue descobrir o documento de Majoris, com Tomané (Salvador Nery) a rir-se por o nome verdadeiro dela ser Carlos Alberto Souza. Soraia (Paula Neves) chega, dizendo ter vindo ali denunciar que Susana já trabalhou para Simone na altura em que Cacau (Matilde Reymão) estava no hospital com Marquinho. Susana esboça ar comprometido com os olhares reprovadores de todos a incidirem sobre ela. Susana tenta defender-se que nunca pensou que Simone quisesse fazer mal a Cacau ou Marquinho quando a ajudou no hospital a poder vê-la, mas Soraia ataca-a de imediato a dizer que todos sabiam publicamente que elas estavam em guerra aberta. Susana corre para o quarto a chorar.

Todos olham reprovadores para Soraia a dizer que não a deviam ter protegido da polícia como fizeram. Soraia continua a dizer que Susana também merece pagar pelo que fez. Simone fica apreensiva por Lalá alertar que Majoris pode ser perigosa para ela por ter sido ela quem arranjou o produto para matar Justino. Simone concorda terem de arranjar maneira de a encontrar antes que ela a denuncie. Lalá sai irritada porta fora por Simone dizer que até ela é um perigo para si por saber de mais. Soraia revela ter descoberto da aliança de Susana com Simone através de uma conversa desta última com Majoris. Fica surpresa por eles lhe dizerem que Majoris desapareceu.

Soraia olha hesitante para Regina a dizer que está disposta a pagar-lhe bem se passar para o lado deles e deixar Simone, mas acaba por decidir-se a não fraquejar, recusando.