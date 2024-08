Exclusivo «Cacau»: Marco adultera os testes de ADN para ficar com Marquinho

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) e Cacau (Matilde Reymão) contam ansiosos a Sal (Carolina Amaral) ser já amanhã que Tiago e Marco (Diogo Amaral) vão fazer o teste de paternidade com Marquinho, já faltando pouco para se poderem livrar de Marco. Vitória (Teresa Tavares) vem avisar Marco que a recolha para o teste de paternidade de Marquinho será feito no escritório, avisando-o ir estar atenta a ele para não tentar aldrabar os resultados. Marco assente, dizendo não ter nada a temer. Mal Vitória sai, Marco liga nervoso para Rui (Nuno Pardal) a dizer estarem com um problema grave.

Rui promete a Marco arranjar uma solução para conseguir adulterar os testes de paternidade de Marquinho, cuja recolha será feita no escritório de Júlia (Fernanda Serrano), ficando tenso por ele o avisar que o expulsa de casa de imediato se ele falhar. Marco diz a Rui que ele vai ter de resolver o problema de conseguir subornar o funcionário que irá fazer a recolha para o exame de paternidade de Marquinho por ele ir ser feito no escritório de Júlia, avisando-o que se falhar corre com ele imediatamente de sua casa.

Vanda sai disparada por receber chamada da polícia por o seu carro estar prestes a ser rebocado. Marlene (Leonor Seixas) entra de seguida, disfarçada de mulher rica e com uma peruca. Desvia a câmara de vigilância para não ser filmada e senta-se à espera.

Técnico acaba de fazer a recolha a Tiago para o exame de paternidade, depois de já o ter feito a Marco e Marquinho, saindo de seguida. Tiago olha incrédulo para Marco a insistir na ideia de ser ele o pai de Marquinho. Marlene finge estar a ter um ataque cardíaco quando vê o técnico, que vai imediatamente socorrê-la.

Rui aproveita aquela distração para se apoderar da mala do técnico, que não se apercebe de nada. Tiago olha furioso para Marco a afirmar confiante que o filho de Cacau é mesmo seu. Tiago faz menção de se atirar a ele, mas Júlia impede o filho de perder a cabeça.

Tiago, Júlia, Vitória e Salomão (Paulo Pires) estão pasmos com o comportamento de Marco. Marco fica aflito ao ver a cena de Rui a acabar de colocar a mala do técnico do laboratório junto a este, depois de ter trocado as amostras de ADN dele e de Tiago. Marlene empurra o técnico, acusando-o de se ter tentado aproveitar dela. Rui e Marlene saem rapidamente. Marco suspira aliviado.