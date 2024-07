Exclusivo «Cacau»: Marco ameaça matar Cacau

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) vem ter com Marco (Diogo Amaral) a avisá-lo que não vai deixar que ele faça mal a Cacau (Matilde Reymão). Marco somente lhe diz que seria um disparate acontecer alguma coisa a Cacau, que está a perder tempo com ele, que não sabe quem quer, andando a fazer declarações a outra mulher, sendo com ele, que a ama, quem ela tem de ficar. Tiago sai porta fora furioso.

Cacau está em choque por Marco ter feito uma ameaça directa à sua vida, com Sal ainda a acentuar que Marco poderia ter interesse na sua morte por que assim se conseguiria apoderar da Bela Vista através de Marquinho. Cacau decide que o melhor é ir falar com Marco pessoalmente para esclarecer se ele lhe fez mesmo uma ameaça à sua vida. Esboça ar contrariado por Sal (Carolina Amaral), Guto (Vitor Britto) e Anita (Catarina Nifo) fazerem questão de ir com ela.

Cacau questiona sem delongas Marco como foi capaz de dizer a Tiago que se ele não ficasse com ela, ele também não ficaria. Marco olha-a tenso. Marco tenta justificar-se a Cacau que somente fez aquela ameaça a Tiago por a amar. Cacau diz-lhe irritada que isso não serve de argumento. Marco diz a Cacau que não teve intenção de ameaçar a vida dela, mas Cacau vinca que Sal, Anita e Guto, tal como ela, não interpretaram assim.

Cacau diz a Marco que vai desistir da ideia da guarda partilhada, dizendo que ele não merece ter contacto algum com o filho. Marco insiste com Cacau que somente ficou com ciúmes de Tiago por saber que ela ainda gosta dele, e só não estão juntos por ele não querer. Cacau ignora-o. Marco, já enervado, acusa Cacau de ter mudado de postura agora que vai ser rica. Cacau olha-o fula. Cacau sai determinada com Sal e Anita.

Marco enfrenta Guto a dizer-lhe que ele é cúmplice na história de Marquinho ser seu filho. Guto somente lhe diz que foi coagido, ordenando-lhe que se afaste de Cacau. Marco esboça ar frustrado