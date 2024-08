Exclusivo «Cacau»: Marco descai-se e conta o que não deve a Regina e Valdemar

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) estaca atónito ao deparar-se com Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo) à sua espera, com Regina a dizer-lhe que ele sabe perfeitamente por que estão ali. Ficam a olhar-se em despique. Marco diz a Regina e Valdemar não ter nada para falar com eles, mas ambos vincam que aquela conversa vai ter mesmo de acontecer, quer ele queira quer não, seguindo para o gabinete dele. Marco olha-os contrariado.

Regina impõe a Marco que abdique da paternidade de Marquinho, dizendo que ambos sabem que ele arranjou maneira de manipular o resultado do exame de ADN. Marco defende-se que continua a gostar de Cacau (Matilde Reymão) e pretende mesmo ficar com ela e o filho. Regina e Valdemar olham-no irritados.

Marco assume aos irmãos continuar a amar Cacau como sempre amou, além de se ter afeiçoado a Marquinho, descaindo-se que ele não é mesmo seu filho. Regina e Valdemar avisam-no furiosos que não vão deixar que aquela situação assim, saindo disparados a avisar Marco para a partir de agora ter medo até da sua própria sombra.